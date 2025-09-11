RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: 2 года назад мы просили сбивать дроны над Украиной, сегодня этого недостаточно

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина совместно с Польшей может создать общий щит в небе. Это будет система "мультизащиты", состоящая из нескольких элементов обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с лидером Финляндии Александром Стуббом.

"Относительно ПВО или авиации на территории наших соседей, например Польши, чтобы они что-то сбивали. Это общая координация. то, что мы предлагали 2 года назад - сбивайте самолетами дроны над нами - уже так не сработает", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что это может быть, как элемент, который усилит щит над западной частью Украины и над Польшей.

"Но это элемент. Этого недостаточно. Сегодня нужно чтобы системы ПВО стояли на западной части нашего государства, авиация польская может использоваться на территории Польши, но нужна общая координация и желательно, чтобы координировала Украина, потому что есть 5-7 элементов мультизащиты", - пояснил он.

Атака дронов на Польшу

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские военные атаковали территорию Польши ударными беспилотниками. В страну проникли по меньшей мере 19 дронов, из которых только четыре были сбиты.

Ночью из-за массированной атаки и возможной угрозы безопасности временно приостановили работу три польских аэропорта.

По сообщениям СМИ, вторжение российских дронов в польское воздушное пространство вызвало беспокойство в гражданской авиации Европы. Некоторые авиакомпании даже считают нужным рассмотреть возможность изменения маршрутов, отводя самолеты как можно дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью.

Заметим, что с 10 сентября Польша ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью. Это сделано из соображений национальной безопасности и, как известно, данное ограничение будет действовать до 9 декабря.

Стоит добавить, что еще несколько лет назад Украина предлагала, чтобы Польша со своей территории сбивала дроны и ракеты, летящие на Украину.

Как известно, Польша имеет необходимые зенитные ракетные комплексы и истребители, которые могли бы уничтожать российские дроны и ракеты над Украиной на расстоянии до 100 километров вглубь.

В частности в комментарии РБК-Украина эксперты объясняли, как Польша могла бы помочь сбивать ракеты и дроны над Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийУкраинаПольша