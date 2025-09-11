Зеленский: 2 года назад мы просили сбивать дроны над Украиной, сегодня этого недостаточно

"Относительно ПВО или авиации на территории наших соседей, например Польши, чтобы они что-то сбивали. Это общая координация. то, что мы предлагали 2 года назад - сбивайте самолетами дроны над нами - уже так не сработает", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что это может быть, как элемент, который усилит щит над западной частью Украины и над Польшей.

"Но это элемент. Этого недостаточно. Сегодня нужно чтобы системы ПВО стояли на западной части нашего государства, авиация польская может использоваться на территории Польши, но нужна общая координация и желательно, чтобы координировала Украина, потому что есть 5-7 элементов мультизащиты", - пояснил он.