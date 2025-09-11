Польща обмежила польоти вздовж кордону з Україною та Білоруссю на три місяці

З 10 вересня Польща обмежила авіарух вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Це зроблено з міркувань національної безпеки і обмеження діятиме до 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Зазначається, що 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю обмежено авіаційний рух.

Обмеження було запроваджено з міркувань національної безпеки, відповідно до постанови Міністерства інфраструктури Польщі.

У зоні EP R129 від заходу до сходу сонця повна заборона на польоти, крім військових літаків. Цілодобово заборонено використовувати цивільні безпілотники.

Від сходу до заходу сонця дозволені польоти лише пілотованих літаків після подання плану польоту та з дотриманням вимог транспондерів і зв’язку, військових літаків, а також літаків зі статусами GARDA, ALPHA SCRAMBLE, HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Агентство польської авіаційної навігації зазначило, що додатково можуть бути дозволені польоти державної та санітарної авіації, а також рейси для надання допомоги під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз чи надзвичайних ситуацій.

Також можуть бути дозволені польоти, пов’язані з охороною та контролем критичної інфраструктури.

Агентство підкреслило, що вхід в активну зону літальних апаратів, які не відповідають критеріям винятків, є порушенням положень авіаційного права.