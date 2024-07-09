ua en ru
Вт, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Польща могла б допомогти збивати ракети та дрони над Україною: думка експертів

Вівторок 09 липня 2024 19:09
UA EN RU
Як Польща могла б допомогти збивати ракети та дрони над Україною: думка експертів Ілюстративне фото: польські F-16 могли б допомогти захистити небо України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко, Олександр Коваленко

Польща має зенітні ракетні комплекси та винищувачі, які могли б знищувати російські дрони та ракети над Україною на відстані до 100 кілометрів углиб.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

За словами Коваленка, у Польщі є комплекси ППО далекого, середнього та малого радіусу дії. Але питання у тому, наскільки вглиб території України їх використовуватимуть.

"Якщо на 10-20-30 км, то це ні про що. Щоб реально впливати на загрози в українському небі, потрібно застосовувати той самий Patriot, наприклад, на відстань хоча б на 80 км. Тому що в зоні 10-20 км від кордони російські ракети якщо і з'являються, то вкрай рідко", - додав він.

Коваленко вважає, що Україна та Польща могли домовитися про знищення ракет, що наближаються на 30-50 кілометрів до польського кордону. Такий радіус дії - у польських Patriot.

При цьому у випадку з "Шахедами" Patriot використовувати не будуть, тому дрони можуть збивати комплекси малого та середнього радіусу на відстанях до 20 кілометрів.

Експерт припустив, що наразі питання знищення цілей над Україною Польщею переходить до практичної реалізації. При цьому вже могли бути узгоджені деякі етапи та проведено відповідні навчання.

У свою чергу Мусієнко заявив, що такий механізм можна реалізувати двома методами. Один з них - застосування польських F-16 з ракетами класу повітря-повітря, які можуть знищувати цілі на відстані близько 100 кілометрів.

"Причому діяти вони могли б безпосередньо над Україною. Нічого страшного не бачу, якщо з'явиться така угода. Зрештою, ми до цього йдемо, ми хочемо стати членом НАТО і це абсолютно нормальна для нас історія. Якщо Україна дозволить польоти, польські F-16 зможуть взяти на себе патрулювання деяких районів Львівської області, Волинської тощо”, - розповів експерт.

Другим способом, за його словами, могло б стати переміщення польських систем ППО. Це призвело б до створення безпольотної зони у західній частині України на 50-100 км.

"Є два шляхи, інших я не бачу", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 8 липня, Україна та Польща підписали угоду про гарантії безпеки.

Документ, зокрема, передбачає можливість знищення російських ракет та дронів, що летять над Україною, польськими військовими. Це стосується лише тих цілей, які прямують у бік Польщі.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна в Україні Ракетний удар Ракети Дрони Атака дронів
NEWS
Залежить від НАТО. Чи зможе Польща допомогти Україні відбивати атаки РФ і чи це буде ефективно
Залежить від НАТО. Чи зможе Польща допомогти Україні відбивати атаки РФ і чи це буде ефективно
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні