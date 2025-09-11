Цивільна авіація Європи занепокоєна появою російських дронів над Польшею

Вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі спричинило занепокоєння у цивільній авіації Європи. Деякі авіакомпанії можуть переглянути маршрути трохи далі від кордонів із Росією, Україною та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У середу вранці Польща за підтримки військових літаків союзників по НАТО збила російські дрони у своєму повітряному просторі. Це став перший відомий випадок, коли країна-член Альянсу відкрила вогонь під час війни Росії проти України.

Через інцидент тимчасово призупинили роботу варшавські аеропорти імені Шопена та Модліна, а також аеропорти у Жешуві та Любліні. Згодом вони відновили роботу.

Аналітики зазначають, що випадок у Польщі посилює занепокоєння щодо ризиків для авіакомпаній та їхніх пасажирів.

Через закриття повітряного простору в Україні та Росії, а також у низці регіонів Близького Сходу та Африки авіаперевізники вже стикаються з більшими витратами на паливо, обмеженими маршрутами та затримками рейсів.

На тлі інциденту акції найбільших європейських авіакомпаній, зокрема British Airways, easyJet, Lufthansa та Ryanair, зазнали падіння.

Авіакомпанії та страховики стежать за ризиками

Експерти кажуть, що авіакомпанії дедалі більше побоюються вторгнень у цивільний повітряний простір.

"Я думаю, що це сигнал тривоги для всіх у Європі, які можуть очікувати цього частіше", - цитує видання слова експерта.

Два джерела на ринку авіаційного страхування повідомили Reuters, що ринок уважно стежить за подіями в Польщі та Катарі.

"Якби ринок відчув, що вторгнення російських дронів у польський повітряний простір стають систематичними та навмисними… це поставило б серйозні питання перед страховиками", - пояснило джерело.

Найгірший сценарій

За словами фахівця, авіакомпанії можуть переглянути оцінки ризиків у Польщі та розглядати маршрути далі на захід, трохи далі від кордонів з Росією, Україною та Білоруссю, з додатковим паливом для можливих перенаправлень.

"Найгірший сценарій - випадкове або навмисне ураження літака зброєю", - зазначив він. За даними співрозмовника видання, з 2001 року шість комерційних літаків були випадково збиті, ще три - на межі катастрофи.