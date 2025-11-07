Здав назад? Трамп змусив Орбана відповісти, чи може Україна виграти війну

Зокрема, Трамп запитав у Орбана, чи може Україна виграти війну проти Росії. Орбану, який неодноразово заявляв, що Україна програє, на цей раз довелося дати президенту США зовсім іншу відповідь.

Після іронічного питання Трампа "Ви хочете сказати, що Україна не може виграти цю війну?", Орбан відповів йому "Диво може статися". На що Трамп, трохи глузуючи з угорського прем'єра, додав "Так".

При цьому Трамп знову зробив заяву про Україну, сказавши, що війну нібито розпочав 46-й президент США Джозеф Байден, який на цьому "наполягав". Також він додав, що ані Україні, ані Росії війна не принесла нічого доброго.

"Байден насправді наполягав на цій війні. Ніхто не може в це повірити. Подивіться, що сталося з Україною, це набагато менша країна, і багато людей загинуло. Росії ця війна також не дуже допомогла", - заявив президент США.