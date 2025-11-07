ua en ru
Зеленський звернувся до Орбана: ми не дамо росіянам продавати Європі нафту

Київ, П'ятниця 07 листопада 2025 19:50
UA EN RU
Зеленський звернувся до Орбана: ми не дамо росіянам продавати Європі нафту Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан має усвідомити, що Україна знайде метод припинити постачання російської нафти країнам Європи.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

Президент звернув увагу, що Орбан приїхав до президента США Дональда Трампа у Вашингтон, щоб "захистити" залежність Угорщини від російської нафти.

"Він має зрозуміти і наше ставлення до цього. Ми не можемо дати можливість росіянам заробляти на енергетиці. І навіть там, де нам скручують руки через ті чи інші контракти, ми все одно знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було", - зазначив Зеленський.

За його словами, дуже добре, що в скороченні залежності Європи від російської нафти зацікавлені США. Україна також у цьому дуже зацікавлена.

Президент розповів, що Орбан постійно закликає "різних важливих гравців" вплинути на Україну. На його думку, угорський прем'єр має будувати свою виборчу кампанію не на ненависті до України, а на дружбі. Він може попросити допомогу в проблемі з енергоресурсами.

"Ми не дамо росіянам продавати туди нафту", - наголосив він.

Санкції США

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп вдарив санкціями по російських нафтових гігантах - "Лукойлу" і "Роснефти". Це значно ускладнило експорт нафти з Росії в інші країни.

На цьому тлі прем'єр Угорщини Віктор Орбан захотів відвідати Вашингтон і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб залагодити питання поставок нафти з РФ в Угорщину.

31 жовтня Трамп заявив, що Орбан попросив винятків із санкцій проти Росії для Угорщини, але він відмовив.

