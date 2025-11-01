Орбан накинувся на Туска у соцмережах: що сталося

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан влаштував скандал у соціальних мережах. Він накинувся на проукраїнського прем'єра Польщі Дональда Туска.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Орбан написав в соцмережі Х.

Зокрема Орбан заявив, що Туск через "нападки" на Угорщину нібито намагається відвернути увагу від того, що "його воєнна політика провалюється", а сам польський прем'єр, мовляв, має "великі проблеми вдома".

"Його (Туска, - ред.) партія програла президентські вибори, його уряд нестабільний, і він сам програє на виборах... Він став одним з найгучніших войовничих політиків у Європі, але його воєнна політика провалюється. Він не може змінити курс, бо перетворив Польщу на васала Брюсселя", - написав Орбан.

Причиною істерики Орбана став єхидний допис Туска під фото зустрічі угорського прем'єра з колишнім міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро. Зьобро - фігурант розслідування щодо використання шпигунське програмне забезпечення.

Сам ексміністр заявив, що візит до Будапешту нібито був пов'язаний із презентацією фільму, а зустріч з Орбаном не планувалася. Туск залишив під дописом Орбана іронічний коментар "Або в Будапешт, або в тюрму". Саме це викликало таку панічну реакцію угорського прем'єра.

"Це дуже сумно... Угорщина йде іншим шляхом - шляхом миру. Угорський народ відмовляється ставати васалом Брюсселя. Пан Туск повинен це прийняти - і займатися своїми справами", - заявив друг російського диктатора Володимира Путіна.