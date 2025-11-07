ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Трамп дорікнув Європі і став на захист Орбана в поставках нафти з РФ

Вашингтон, П'ятниця 07 листопада 2025 20:19
UA EN RU
Трамп дорікнув Європі і став на захист Орбана в поставках нафти з РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США розглядають можливість винятків із санкцій, щоб Угорщина змогла продовжити імпорт російської нафти. Їй нібито складно знайти альтернативу.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном заявив президент США Дональд Трамп.

Журналіст запитав у Трампа, чи готові США зробити винятки із санкцій для Угорщини.

"Ми розглядаємо це питання, тому що їй дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді виходу до моря. Це велика країна, велика країна, але в неї немає моря. У них немає портів. Тому це серйозна проблема", - відповів американський лідер.

Він згадав, що "є ще одна країна", у якої така сама проблема.

Також Трамп додав, що багато хто з європейських країн не стикається з такими ж труднощами, як Угорщина, але вони "купують багато нафти і газу в Росії".

Санкції США

Нагадаємо, Угорщина за понад три роки з початку повномасштабної війни Росії проти України не диверсифікувала імпорт нафти і газу. Вона продовжує активно купувати російські енергоносії, незважаючи на плани ЄС повністю відмовитися від них.

При цьому Хорватія пропонувала Угорщині альтернативу - Адріатичний трубопровід. Завдяки йому єдиний угорський НПЗ міг би забезпечити близько 80% своїх потреб.

Після того як США запровадили санкції проти "Лукойла" і "Роснефти", влада Угорщини не змінила своєї позиції щодо російської нафти і не хоче розглядати альтернативи.

Натомість прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до президента США Дональда Трампа, щоб просити про винятки із санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Угорщина Дональд Трамп Віктор Орбан
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України