Трамп дорікнув Європі і став на захист Орбана в поставках нафти з РФ
США розглядають можливість винятків із санкцій, щоб Угорщина змогла продовжити імпорт російської нафти. Їй нібито складно знайти альтернативу.
Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном заявив президент США Дональд Трамп.
Журналіст запитав у Трампа, чи готові США зробити винятки із санкцій для Угорщини.
"Ми розглядаємо це питання, тому що їй дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді виходу до моря. Це велика країна, велика країна, але в неї немає моря. У них немає портів. Тому це серйозна проблема", - відповів американський лідер.
Він згадав, що "є ще одна країна", у якої така сама проблема.
Також Трамп додав, що багато хто з європейських країн не стикається з такими ж труднощами, як Угорщина, але вони "купують багато нафти і газу в Росії".
Санкції США
Нагадаємо, Угорщина за понад три роки з початку повномасштабної війни Росії проти України не диверсифікувала імпорт нафти і газу. Вона продовжує активно купувати російські енергоносії, незважаючи на плани ЄС повністю відмовитися від них.
При цьому Хорватія пропонувала Угорщині альтернативу - Адріатичний трубопровід. Завдяки йому єдиний угорський НПЗ міг би забезпечити близько 80% своїх потреб.
Після того як США запровадили санкції проти "Лукойла" і "Роснефти", влада Угорщини не змінила своєї позиції щодо російської нафти і не хоче розглядати альтернативи.
Натомість прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до президента США Дональда Трампа, щоб просити про винятки із санкцій.