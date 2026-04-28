Зброя у цивільних могла б запобігти трагедіям на кшталт Бучі, - експерт

20:52 28.04.2026 Вт
2 хв
Які плюси для України є у дозволі на продаж зброї цивільним?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: експерт назвав плюси продажу зброї цивільним (Getty Images)

Наявність зброї у цивільних громадян дозволила б їм не "гинути із зав'язаними за спиною руками", як в Бучі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Читайте також: Клименко розповів, коли почнуть обговорювати закон про цивільну зброю

Він зазначив, що є супротивники того, щоб дозволити цивільним мати зброю. Водночас він не розуміє, коли ще це має статися, якщо в Україні повномасштабна війна.

Експерт відповів на слова критиків про те, що зброя буцімто нічого б не вирішила, коли росіяни вторглися в Київську область.

"Я кажу, в такому випадку, секундочку, так, дійсно, стрілецька зброя, пістолет, він б, можливо, не вирішив у протистоянні з росіянами, які там з автоматами, але наші громадяни точно не гинули б, як в Бучі, із зав'язаними за спиною руками", - переконаний Ступак.

При цьому він нагадав, що на початку повномасштабної війни вогнепальну зброю роздавали з вантажівок, і додав, що всі ці події чомусь намагаються забути.

Експерт зауважив що продаж зброї в магазині має на увазі ще й її обслуговування, тири, навчальні заклади, а також стрільбища, де люди можуть підвищувати свої навички.

"Це якісь примочки, примбомбасини, пістолети, бо кастомізація у американців виведена в ранг такий просто неймовірний. Це набої, це величезний масив економіки, який треба розвивати, бо в забороні він не розвивається, не працює", - наголосив він.

Нагадаємо, 19 квітня глава МВС Ігор Клименко висловився за розгляд можливості надання громадянам права на збройний самозахист, зокрема з використанням короткоствольної вогнепальної зброї.

Натомість керівник Офісу президента Кирило Буданов застерігає: легалізація може мати небезпечні наслідки. На його переконання, вільний доступ до зброї не гарантує захисту, а лише провокує зростання кількості трагічних інцидентів.

Раніше голова Нацполіції також наголошував на масштабах проблеми, оцінивши кількість незареєстрованої зброї в обігу у мільйони одиниць, що залишається критичним викликом для безпеки країни.

