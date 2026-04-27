Клименко розповів, коли почнуть обговорювати закон про цивільну зброю

22:00 27.04.2026 Пн
Хто братиме участь у консультаціях?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Ігор Клименко, міністр внутрішніх прав (mvs.gov.ua)

Консультації щодо закону про цивільну зброю почнуться цього чи наступного тижня. Обговорення документу буде загальнодержавним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив в етері телемарафону.

Читайте також: Ілюзія безпеки чи порятунок? Чи потрібна українцям короткоствольна зброя

"Консультації будуть на цьому чи на наступному тижні. Ми залучаємо представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, нардепів та військових. Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми знаходимося", - зазначив він.

Клименко наголосив, що закон про цивільну зброю має бути один для України і не може підміняти підзаконні акти.

"Це дуже серйозне питання, питання безпеки наших громадян, як під час війни, так і після війни. Тому, я думаю, що ми спільно зможемо знайти спільний знаменник", - зазначив глава МВС.

Що передувало

Нагадаємо, 19 квітня Клименко заявив, що в Україні варто розглянути можливість надання громадянам права на збройний самозахист, включно з короткоствольною вогнепальною зброєю.

За його словами, це питання є особливо актуальним з огляду на досвід початку повномасштабної війни, коли цивільним видавали зброю для національного спротиву.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що легалізація зброї може бути небезпечнішою, ніж здається. На його думку, вільний доступ до зброї не захищає людей - а навпаки, збільшує кількість трагічних випадків.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції України озвучив орієнтовну кількість незареєстрованої зброї, що перебуває в обігу. За його оцінками, йдеться про мільйони одиниць, що створює серйозний виклик для правоохоронної системи.

Як повідомляло РБК-Україна, Ігор Клименко також висловив позицію відомства щодо короткоствольної зброї. Очільник МВС окреслив погляди міністерства на можливість розширення доступу громадян до цього виду озброєння.

Більше по темі:
Міністерство внутрішніх справ України Зброя в Україні
Новини
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО