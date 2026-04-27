Клименко розповів, коли почнуть обговорювати закон про цивільну зброю

Консультації щодо закону про цивільну зброю почнуться цього чи наступного тижня. Обговорення документу буде загальнодержавним.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив в етері телемарафону.

"Консультації будуть на цьому чи на наступному тижні. Ми залучаємо представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, нардепів та військових. Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми знаходимося", - зазначив він.

Клименко наголосив, що закон про цивільну зброю має бути один для України і не може підміняти підзаконні акти.

"Це дуже серйозне питання, питання безпеки наших громадян, як під час війни, так і після війни. Тому, я думаю, що ми спільно зможемо знайти спільний знаменник", - зазначив глава МВС.

Що передувало

Нагадаємо, 19 квітня Клименко заявив, що в Україні варто розглянути можливість надання громадянам права на збройний самозахист, включно з короткоствольною вогнепальною зброєю.

За його словами, це питання є особливо актуальним з огляду на досвід початку повномасштабної війни, коли цивільним видавали зброю для національного спротиву.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що легалізація зброї може бути небезпечнішою, ніж здається. На його думку, вільний доступ до зброї не захищає людей - а навпаки, збільшує кількість трагічних випадків.