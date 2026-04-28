Оружие у гражданских могло бы предотвратить трагедии вроде Бучи, - эксперт

Он отметил, что есть противники того, чтобы позволить гражданским иметь оружие. В то же время он не понимает, когда еще это должно произойти, если в Украине полномасштабная война.

Эксперт ответил на слова критиков о том, что оружие якобы ничего бы не решило, когда россияне вторглись в Киевскую область.

"Я говорю, в таком случае, секундочку, да, действительно, стрелковое оружие, пистолет, он бы, возможно, не решил в противостоянии с россиянами, которые там с автоматами, но наши граждане точно не погибали бы, как в Буче, с завязанными за спиной руками", - убежден Ступак.

При этом он напомнил, что в начале полномасштабной войны огнестрельное оружие раздавали с грузовиков, и добавил, что все эти события почему-то пытаются забыть.

Эксперт отметил, что продажа оружия в магазине подразумевает еще и его обслуживание, тиры, учебные заведения, а также стрельбища, где люди могут повышать свои навыки.

"Это какие-то примочки, примбомбасины, пистолеты, потому что кастомизация у американцев выведена в ранг такой просто невероятный. Это патроны,это огромный массив экономики, который надо развивать, потому что в запрете он не развивается, не работает", - подчеркнул он.

Напомним, 19 апреля глава МВД Игорь Клименко высказался за рассмотрение возможности предоставления гражданам права на вооруженную самозащиту, в частности с использованием короткоствольного огнестрельного оружия.