Зброя наближає перемогу, - Зеленський підсумував анонсовану допомогу
Саміт Північноатлантичного Альянсу наблизив перемогу України у війні завдяки анонсованій військовій допомозі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
"Дуже важливий момент - захист нашого неба. Зараз є невеличкі кроки вперед, але вони дуже важливі. Не буду говорити про кількість Patriot, але важливо, що це рішення прийнято", - заявив президент.
За словами Володимира Зеленського, також в перемозі України відіграють роль поставка Bushmaster та інших броньовиків. Він додав, що Україна бажала б сильнішого прориву щодо артилерії, однак на це потрібен час.
"Потужність зброї завжди наближає перемогу на полі бою", - додав президент.
Результати саміту НАТО
Протягом двох днів, 11 й 12 липня, у Вільнюсі відбувався саміт Північноатлантичного союзу. Серед досягнень можна відзначити погодження спільного комюніке, яке наближає інтеграцію України. Йдеться про:
- багаторічну програму допомоги Україні;
- створення органу Рада Україна - НАТО;
- скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.
Також лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію про гарантії безпеки для України.
Як відзначив президент, Україна стане наступним членом НАТО після завершення війни з Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.