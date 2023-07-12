ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зброя наближає перемогу, - Зеленський підсумував анонсовану допомогу

Новость на русском →
Середа 12 липня 2023 19:19
Зброя наближає перемогу, - Зеленський підсумував анонсовану допомогу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Саміт Північноатлантичного Альянсу наблизив перемогу України у війні завдяки анонсованій військовій допомозі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"Дуже важливий момент - захист нашого неба. Зараз є невеличкі кроки вперед, але вони дуже важливі. Не буду говорити про кількість Patriot, але важливо, що це рішення прийнято", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, також в перемозі України відіграють роль поставка Bushmaster та інших броньовиків. Він додав, що Україна бажала б сильнішого прориву щодо артилерії, однак на це потрібен час.

"Потужність зброї завжди наближає перемогу на полі бою", - додав президент.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів, 11 й 12 липня, у Вільнюсі відбувався саміт Північноатлантичного союзу. Серед досягнень можна відзначити погодження спільного комюніке, яке наближає інтеграцію України. Йдеться про:

Також лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію про гарантії безпеки для України.

Як відзначив президент, Україна стане наступним членом НАТО після завершення війни з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Війна в Україні
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО