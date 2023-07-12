Зеленський та Шольц домовилися про додаткові Patriot та ракети до них

Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави на полях саміту НАТО у Вільнюсі провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору", - зазначив президент.

Зеленський подякував Німеччині за тривалу, багатолітню підтримку України.

"Тривалі програми підтримки - це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", - додав він.

Другий день саміту НАТО

Вчора у столиці Литви стартував саміт країн НАТО. Союзники ухвалили комюніке, в якому серед іншого виклали своє бачення шляху України до НАТО. Проте воно не містить чітких умов та графіку вступу.

При цьому низка країн уже анонсували про нові пакети військової допомоги Україні. Серед них Британії, США та інші.

Сьогодні, у другий день саміту НАТО, президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами країн Альянсу. Глава держави зустрівся з прем'єрами Британії, Канади, також планується зустріч з президентом США Джо Байденом.

РБК-Україна слідкує за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі - детальніше про це читайте за посиланням.

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