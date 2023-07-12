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Оружие приближает победу, - Зеленский подытожил анонсированную помощь

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Среда 12 июля 2023 19:19
Оружие приближает победу, - Зеленский подытожил анонсированную помощь Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Ви
Автор: Сергей Пышкин

Саммит Североатлантического Альянса приблизил победу Украины в войне благодаря анонсированной военной помощи.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"Очень важный момент - защита нашего неба. Сейчас есть небольшие шаги вперед, но они очень важны. Не буду говорить о количестве Patriot, но важно, что это решение принято", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, также в победе Украины играют роль поставка Bushmaster и других броневиков. Он добавил, что Украина желала бы более сильного прорыва по артиллерии, однако на это нужно время.

"Мощность оружия всегда приближает победу на поле боя", - добавил президент.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней, 11 и 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит Североатлантического союза. Среди достижений можно отметить согласование общего коммюнике, приближающее интеграцию Украины. Речь идет о:

Также лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Как отметил президент, Украина станет следующим членом НАТО по завершению войны с Россией.

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