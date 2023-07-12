Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster

Австралія виділяє для України новий пакет військової допомоги. Він включає 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Зеленський на полях саміту НАТО провів переговори з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Після зустрічі глава держави заявив що Австралія надає Україні новий пакет допомоги.

"Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster. Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч", - написав президент.

Допомога Австралії для України

Напередодні саміту НАТО прем'єр Австралії анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 73,5 млн доларів. За його словами, він включає 70 броньованих машин, вантажівки, причепи та машини спеціального призначення.

Варто зазначити, що раніше Австралія вже надала Україні десятки одиниць БТР Bushmaster, а також інше оборонне обладнання та боєприпаси.

З ким зустрівся Зеленський на саміті НАТО

Нагадаємо, сьогодні у Вільнюсі триває другий день саміту країн НАТО. На ньому присутній також президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні, у другий день саміту, Зеленський провів низку зустрічей з лідерами країн Альянсу. Зокрема, він провів переговори з прем'єром Великої Британії, Канади, канцлером Німеччини.

Також сьогодні планується зустріч українського лідера з президентом США Джо Байденом.

РБК-Україна слідкує за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі - детальніше про це читайте за посиланням.

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