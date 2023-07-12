Україна точно стане членом НАТО після завершення війни, - Зеленський про підсумки саміту

Під час саміту у Вільнюсі Україна отримала об'єднання та підтримку від країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Наша країна стане наступним членом НАТО після завершення війни з Росією.

"Що ми отримали від саміту. Ми отримали великий позитив. Ми дійсно отримали об'єднання і лідери підтримали Україну. Підтримали недвозначність, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде, то я впевнений, згідно з тією підтримкою та заявою кожного лідера на засіданні Ради Україна - Нато, я вважаю, що ми будемо в НАТО як тільки безпекова ситуація буде стабілізована", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, простою мовою, Україну точно запросять до НАТО "в той момент, коли закінчиться війна". Він відзначив, що розуміє умови членства нашої країни.

"Може не всі деталі хтось комунікує, але для мене дуже важливо, що це залежить від безпеки, що є однозначність, що Україна буде в НАТО, що ніхто не буде торгувати членством НАТО, що це буде реальне політичне рішення засноване на безпековій ситуації в Україні", - пояснив президент.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів, з 11 по 12 липня, у Вільнюсі відбувався саміт країн НАТО. Однією з головних тем стала саме Україна. Вчора країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке повинно наблизити інтеграцію України. Йдеться про:

багаторічну програму допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію про гарантії безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки, а також в економічній сфері.