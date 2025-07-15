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Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до негайного відправлення, - NYT

Вівторок 15 липня 2025 17:40
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Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до негайного відправлення, - NYT Фото: президент США Дональд Трамп та генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Майже вся американська зброя, яку згідно з новою домовленістю Вашингтона з НАТО, повинна бути передана Альянсу для подальшого постачання в Україну, вже готові до відправки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, за словами офіційних осіб, системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та боєприпаси входять до числа американської зброї, яку союзники по НАТО куплять в рамках збройової угоди з США.

Окрім цього, джерела NYT заявляють, що майже вся зброя готова до негайної відправки в Україну. Це означає, що вона або знаходиться в існуючих військових запасах, або щойно була виготовлена.

При цьому президент США Дональд Трамп схарактеризував нову угоду як вигідну для Штатів, попри те, що він не повідомив подробиць про те, як вона буде реалізована.

"Ми уклали дуже важливу угоду. У вас є дуже багаті країни, які купують найкраще обладнання у світі, а у нас є найкраще обладнання у світі. Ми виробляємо обладнання, якому немає рівних", - сказав Трамп.

На це генсек НАТО Марк Рьююте відповів, що принаймні вісім країн Альянсу готові оплатити зброю, і похвалив Трампа за те, що він допоміг Україні отримати "те, що їй необхідно для підтримки обороноздатності та захисту від Росії".

"Але ви хочете, щоб за це заплатили європейці, що абсолютно логічно", - сказав пан Рютте.

Зброя для України

Варто нагадати, що наразі Трамп змінив своє рішення щодо військової допомоги України, зокрема, він заявив, що США відправлять Україні Patriot, а платити за них будуть країни ЄС.

Окрім цього раніше Трамп анонсував передачу Україні 17 систем Patriot. За його словами, розгорнути ці комплекси можна швидко.

А ось Рютте пізніше сказав, що Трамп обіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів".

За даними ЗМІ, Трамп розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет JASSM та навіть Tomahawk, які здатні долетіти до Москви та Петербурга.

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