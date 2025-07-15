Оружие, которое НАТО купит у США для Украины, готово к немедленной отправке, - NYT

Почти все американское оружие, которое согласно новой договоренности Вашингтона с НАТО, должно быть передано Альянсу для дальнейшей поставки в Украину, уже готовы к отправке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, по словам официальных лиц, системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и боеприпасы входят в число американского оружия, которое союзники по НАТО купят в рамках оружейного соглашения с США.

Кроме этого, источники NYT заявляют, что почти все оружие готово к немедленной отправке в Украину. Это означает, что оно либо находится в существующих военных запасах, либо только что было изготовлено.

При этом президент США Дональд Трамп охарактеризовал новое соглашение как выгодное для Штатов, несмотря на то, что он не сообщил подробностей о том, как оно будет реализовано.

"Мы заключили очень важное соглашение. У вас есть очень богатые страны, которые покупают лучшее оборудование в мире, а у нас есть лучшее оборудование в мире. Мы производим оборудование, которому нет равных", - сказал Трамп.

На это генсек НАТО Марк Рьююте ответил, что по крайней мере восемь стран Альянса готовы оплатить оружие, и похвалил Трампа за то, что он помог Украине получить "то, что ей необходимо для поддержания обороноспособности и защиты от России".

"Но вы хотите, чтобы за это заплатили европейцы, что абсолютно логично", - сказал господин Рютте.

Оружие для Украины

Стоит напомнить, что сейчас Трамп изменил свое решение относительно военной помощи Украине, в частности, он заявил, что США отправят Украине Patriot, а платить за них будут страны ЕС.

Кроме этого ранее Трамп анонсировал передачу Украине 17 систем Patriot. По его словам, развернуть эти комплексы можно быстро.