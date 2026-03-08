ua en ru
Головна » Новини » Політика

Україна вимагає від Угорщини негайно повернути викрадені кошти Ощадбанку

13:59 08.03.2026 Нд
2 хв
Глава МЗС наголосив, що ці кошти належать українським платникам податків
aimg Тетяна Степанова
Україна вимагає від Угорщини негайно повернути викрадені кошти Ощадбанку Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна вимагає негайного повернення кошті і дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно відібрала в інкасаторів Ощадбанку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що ці гроші не належать Угорщині чи її уряду. Вони належать державному банку України Ощадбанк, тобто українським платникам податків.

"Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до засудження на європейському рівні цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету. Закликаю всіх наших європейських партнерів висловитися", - додав міністр.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжувалися 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Україна.

Автівки, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, вдалося встановити за участі представників українського посольства в Будапешті та Міністерства закордонних справ України.

В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно все ще в руках угорського режиму Віктора Орбана.

В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині.

Детальніше про те навіщо Будапешт затримав інкасаторів та чи буде дефіцит валюти в країні через цей інцидент, - у матеріалі РБК-Україна.

