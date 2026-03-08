Україна вимагає від Угорщини негайно повернути викрадені кошти Ощадбанку

Україна вимагає негайного повернення кошті і дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно відібрала в інкасаторів Ощадбанку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що ці гроші не належать Угорщині чи її уряду. Вони належать державному банку України Ощадбанк, тобто українським платникам податків.

"Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до засудження на європейському рівні цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету. Закликаю всіх наших європейських партнерів висловитися", - додав міністр.