Збираєтесь на НМТ? Що обов'язково взяти з собою та з чим на іспит не пустять

Що підготувати й взяти - обов'язково

Експерт нагадала, що для допуску до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) - для складання національного мультипредметного тесту (НМТ) - майбутнім вступникам обов'язково потрібно мати з собою:

сертифікат учасника НМТ;

оригінал документа, що посвідчує особу (або його цифровий аналог у застосунку "Дія").

Що мати з собою на НМТ бажано

Бажано, за словами Вакуленко, мати при собі ручку.

За бажанням можна взяти також:

пляшечку води;

перекус.

"Якщо учасники проходитимуть НМТ в Україні, радимо взяти теплий одяг - на випадок тривалого перебування в укритті", - наголосила очільниця УЦОЯО.

Що приносити у ТЕЦ заборонено

Заборонено приносити до ТЕЦ:

небезпечні предмети;

небезпечні речовини.

"Що становлять загрозу для життя та здоров'я", - уточнила Вакуленко.

Під забороною на робочому місці під час НМТ також:

технічні пристрої та їх елементи (телефони, навушники тощо);

друковані або рукописні матеріали;

інші предмети, які не передбачені процедурою проведення тестування.

"Крім дозволених виробів медичного призначення. Про їх наявність учасник має повідомити працівників пункту тестування до початку роботи над завданнями НМТ", - підсумувала спеціаліст.