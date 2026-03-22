RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Собираетесь на НМТ? Что обязательно взять с собой и с чем на экзамен не пустят

12:30 22.03.2026 Вс
2 мин
Чтобы не упустить свой шанс, подготовить все необходимое лучше заранее
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
К сборам на НМТ лучше подойти ответственно (фото иллюстративное: Getty Images)

Для допуска на НМТ одного сертификата мало. Собираясь на тестирование во временном экзаменационном центре, важно также не забыть некоторые очевидные на первый взгляд вещи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Что подготовить и взять - обязательно

Эксперт напомнила, что для допуска во временный экзаменационный центр (ТЭЦ) - для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) - будущим абитуриентам обязательно нужно иметь при себе:

  • сертификат участника НМТ;
  • оригинал документа, удостоверяющего личность (или его цифровой аналог в приложении "Дія").

Что иметь с собой на НМТ желательно

Желательно, по словам Вакуленко, иметь при себе ручку.

По желанию можно взять также:

  • бутылочку воды;
  • перекус.

"Если участники будут проходить НМТ в Украине, советуем взять теплую одежду - на случай длительного пребывания в укрытии", - подчеркнула руководительница УЦОКО.

Чек-лист участника НМТ (инфографика: РБК-Украина)

Что приносить в ТЭЦ запрещено

Запрещено приносить в ТЭЦ:

  • опасные предметы;
  • опасные вещества.

"Представляющие угрозу для жизни и здоровья", - уточнила Вакуленко.

Под запретом на рабочем месте во время НМТ также:

  • технические устройства и их элементы (телефоны, наушники и т.д.);
  • печатные или рукописные материалы;
  • другие предметы, которые не предусмотрены процедурой проведения тестирования.

"Кроме разрешенных изделий медицинского назначения. Об их наличии участник должен сообщить работникам пункта тестирования до начала работы над заданиями НМТ", - подытожила специалист.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УЦОКОВступительная кампанияПравила поведенияНМТСоветыДокументыУченикиОбразование в УкраинеВузыВыпускники