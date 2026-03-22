Собираетесь на НМТ? Что обязательно взять с собой и с чем на экзамен не пустят

Что подготовить и взять - обязательно

Эксперт напомнила, что для допуска во временный экзаменационный центр (ТЭЦ) - для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) - будущим абитуриентам обязательно нужно иметь при себе:

сертификат участника НМТ;

оригинал документа, удостоверяющего личность (или его цифровой аналог в приложении "Дія").

Что иметь с собой на НМТ желательно

Желательно, по словам Вакуленко, иметь при себе ручку.

По желанию можно взять также:

бутылочку воды;

перекус.

"Если участники будут проходить НМТ в Украине, советуем взять теплую одежду - на случай длительного пребывания в укрытии", - подчеркнула руководительница УЦОКО.

Чек-лист участника НМТ (инфографика: РБК-Украина)

Что приносить в ТЭЦ запрещено

Запрещено приносить в ТЭЦ:

опасные предметы;

опасные вещества.

"Представляющие угрозу для жизни и здоровья", - уточнила Вакуленко.

Под запретом на рабочем месте во время НМТ также:

технические устройства и их элементы (телефоны, наушники и т.д.);

печатные или рукописные материалы;

другие предметы, которые не предусмотрены процедурой проведения тестирования.

"Кроме разрешенных изделий медицинского назначения. Об их наличии участник должен сообщить работникам пункта тестирования до начала работы над заданиями НМТ", - подытожила специалист.