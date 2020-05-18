Заявление МАУ и утечка данных в Европарламенте: новости за выходные

МАУ закрыла продажи до 1 июля, в США обнаружили антитело для быстрого лечения коронавирус, в Европарламенте заявили о масштабной утечке данных. Подробнее о том, что произошло на выходных, 16-17 мая, - в материале РБК-Украина

Возобновления рейсов в мае не будет: МАУ закрыла продажи до 1 июля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Такое решение приняли из-за "плачевного прогноза" развития ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента авиакомпании Евгения Дыхне для Avianews.

По словам президента МАУ, после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети и в Украине, авиакомпания приняла решение о закрытии продажи билетов на международные рейсы до 1 июля.

В США ученые заявили об обнаружении антитела для быстрого лечения COVID-19

Американские ученые обнаружили новое антитело, которое может позволить лечить заболевание коронавирусом за 4 дня. Лекарства на основе антитела могут появиться раньше вакцины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела под названием STI-1499. Как объясняют ученые, принцип действия обнаруженного антитела заключается в том, что оно движется вокруг вируса и выводится его из человеческого организма в течение 4 дней.

Посол Китая в Израиле, занимавший должность в Украине, был найден мертвым

В воскресенье утром, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своем доме в городе Герцлия. Ранее он занимал аналогичную должность в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Как отмечается, информацию о смерти посла подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Израиля. Однако посольство Китая заявило, что пока не может подтвердить сообщения.

Полиция в настоящее время находится в доме Ду Вэя и проводит расследование.

В Европарламенте заявили о масштабной утечке данных

Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ. Масштабная утечка данных затронула также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

По его словам, в открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico пишет, что речь идет о крупнейшей политической фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EНП).

Миллиардер Блумберг выделит 250 млн долларов на поддержку Байдена на выборах президента США

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг планирует выделить 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры экс-вице-президента Джо Байдена на предстоящих в США президентских выборах. Представители Байдена отказались подтверждать эту информацию.

В то же время представители Байдена напомнили о том, что Блумберг официально поддержал экс-вице-президента США в марте - после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

В апреле Джо Байден и Дональд Трамп собрали около 60 миллионов долларов каждый, однако в целом республиканцы и Трамп имеют значительное денежное преимущество.

У Олега Ляшко родился сын: первые подробности

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии 47-летний Олег Ляшко стал отцом. Он также решил поблагодарить медработников роддома. Отдельные слова благодарности он выразил своей 50-летней супруге Росите.

Чиновник решил поделиться радостной новостью со своими читателями в Facebook.

"Родился сын! Благодарю Бога и жене за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - написал он.

В Киеве из-за порывов ветра объявили желтый уровень опасности

Синоптики предупредили о ветреной погоде в Киеве в понедельник, 18 мая. В столице объявлен желтый уровень опасности.

По данным синоптиков, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Кроме того, специалисты в КГГА призвали жителей столицы придерживаться рекомендаций во время сильного ветра, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.