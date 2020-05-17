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Возобновления рейсов в мае не будет: МАУ закрыла продажи до 1 июля

Новости » Коронавирус     17.05.2020 - 16:36
Возобновления рейсов в мае не будет: МАУ закрыла продажи до 1 июля
Фото: самолет авиакомпании МАУ (flyuia.com)

Продажу билетов на международные рейсы закрыли до 1 июля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Такое решение приняли из-за "плачевного прогноза" развития ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента авиакомпании Евгения Дыхне для Avianews.

По словам президента МАУ, после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети и в Украине, авиакомпания приняла решение о закрытии продажи билетов на международные рейсы до 1 июля.

Дыхне пояснил, что прогноз развития ситуации с коронавирусом является плачевным, а Украина является частью глобального тренда. Из-за коронавирусного кризиса, авиационная отрасль выйдет на запланированные на 2020 год показатели, лишь в 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые авиакомпании открыли продажу билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Украинская авиакомпания МАУ открыла бронирование на международные рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa на рейсы в июне.

Однако в Министерстве инфраструктуры заявили, что анонсировав возобновлении полетов из Украины в мае-июне, авиакомпании вводят украинцев в заблуждение. В МИУ отметили, что все решения о возобновлении авиасообщения будет принимать исключительно Кабмин.

Также РБК-Украина писало, что авиакомпания Ryanair планирует уже с 1 июля возобновить 40% своих рейсов. Ожидается, что авиакомпания ежедневно будет осуществлять около 1000 полетов. При этом компания введет новые меры безопасности для противодействия распространению коронавируса.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Международные авиалинии УкраиныкарантинавиасообщениеКоронавирус
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