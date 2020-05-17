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Посол Китая в Израиле, занимавший должность в Украине, был найден мертвым

Новости » Политика     17.05.2020 - 11:27
Посол Китая в Израиле, занимавший должность в Украине, был найден мертвым
Фото: Ду Вэй (Valentyn Ogirenko)

До этого он работал послом Китая в Украине

В воскресенье утром, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своем доме в городе Герцлия. Ранее он занимал аналогичную должность в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Как отмечается, информацию о смерти посла подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Израиля. Однако посольство Китая заявило, что пока не может подтвердить сообщения.

Полиция в настоящее время находится в доме Ду Вэя и проводит расследование.

У 57-летнего посла есть жена и сын, которые не живут с ним в Израиле. Он прибыл в страну, чтобы занять должность посла в феврале. До этого он был послом Китая в Украине.

Напомним, Ду Вэй поддерживал мирное урегулирование ситуации на Донбассе. По словам китайского дипломата, конфликт на Донбассе нанес огромные страдания народу Украины. Также он говорил, что КНР поддерживает мирное урегулирование ситуации.

"Китай, дружественное государство, мы чувствуем боль, мы поддерживаем мирное разрешение вопроса Донбасса", - заявил он в августе прошлого года.

Также посол призывал США не вмешиваться во внутренние дела Украины во время сделки по продаже предприятия "Мотор-Сич" китайским инвесторам.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины УкраинаКитайИзраиль
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