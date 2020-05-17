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В Киеве из-за порывов ветра объявили желтый уровень опасности

Новости » Общество     17.05.2020 - 17:51
В Киеве из-за порывов ветра объявили желтый уровень опасности
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ветреная погода в Киеве ожидается 18 мая

Синоптики предупредили о ветреной погоде в Киеве в понедельник, 18 мая. В столице объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным синоптиков, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В Гидрометцентре объявили желтый (первый) уровень опасности.

Кроме того, специалисты в КГГА призвали жителей столицы придерживаться рекомендаций во время сильного ветра, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности:

  • все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что завтра на большинстве территории Украины ожидаются сильные порывы ветра. Ожидается, что ветреная погода обойдет только юго-восток Украины.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю. Прогнозируют преимущественно дождливую погоду в большинстве областей страны. Местами ожидается потепление до +21...+23 градусов.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждениеветер
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