Заява МАУ та витік даних в Європарламенті: новини за вихідні

МАУ закрила продажі до 1 липня, в США виявили антитіло для швидкого лікування коронавіруса, в Європарламенті заявили про масштабний витік даних. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 16-17 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Відновлення рейсів в травні не буде: МАУ закрила продаж до 1 липня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. Таке рішення ухвалили через "плачевний прогноз" розвитку ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента авіакомпанії Євгена Дихне для Avianews.

За словами президента МАУ, після аналізу ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі та в Україні, авіакомпанія ухвалила рішення про закриття продажу квитків на міжнародні рейси до 1 липня.

У США вчені заявили про виявлення антитіла для швидкого лікування COVID-19

Американські вчені виявили нове антитіло, яке може дозволити лікувати захворювання на коронавірус за 4 дні. Ліки на основі антитіла можуть з'явитися раніше вакцини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

За даними телеканалу, вчені з біофармацевтичної компанії Sorrento Therapeutics заявили про виявлення антитіла під назвою STI-1499. Як пояснюють науковці, принцип дії виявленого антитіла полягає в тому, що воно рухається навколо вірусу та виводиться його з людського організму протягом 4 днів.

Посол Китаю в Ізраїлі, який обіймав посаду в Україні, був знайдений мертвим

У неділю вранці, 17 травня, посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у своєму будинку в місті Герцлія. Раніше він обіймав аналогічну посаду в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Jerusalem Post.

Як зазначається, інформацію про смерть посла підтвердив чиновник Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Однак посольство Китаю заявило, що поки не може підтвердити повідомлення.

Поліція нині перебуває у будинку Ду Вея і проводить розслідування.

У Європарламенті заявили про масштабний витік даних

Дані 1,2 тисячі співробітників і членів Європарламенту потрапили у відкритий доступ. Масштабний витік даних торкнувся також 15 тисяч облікових записів інших фахівців у справах Євросоюзу.

За його словами, у відкритий доступ потрапила, в тому числі, конфіденційна інформація і зашифровані паролі.

Колайя не став називати політичні об'єднання, які зачепив витік, але Politico пише, що йдеться про найбільшу політичну фракцію в Європарламенті - Європейську народну партію (ЄНП).

Мільярдер Блумберг виділить 250 млн доларів на підтримку Байдена на виборах президента США

Колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг планує виділити 250 мільйонів доларів на підтримку кандидатури екс-віце-президента Джо Байдена на майбутніх президентських виборах у США. Представники Байдена відмовилися підтверджувати цю інформацію.

У той же час представники Байдена нагадали про те, що Блумберг офіційно підтримав екс-віце-президента США в березні - після зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

У квітні Джо Байден і Дональд Трамп зібрали близько 60 мільйонів доларів кожен, однак в цілому республіканці і Трамп мають значну грошову перевагу.

У Олега Ляшка народився син: перші подробиці

Колишній народний депутат і лідер Радикальної партії 47-річний Олег Ляшко став батьком. Він також вирішив подякувати медпрацівникам пологового будинку. Окремі слова подяки він висловив своїй 50-річній дружині Росіті.

Чиновник вирішив поділитися радісною новиною зі своїми читачами в Facebook.

"Народився син! Дякую Богові та дружині за велике щастя на світі! Дякую нашим кращим медпрацівникам пологового будинку", - написав він.

У Києві через пориви вітру оголосили жовтий рівень небезпеки

Синоптики попередили про вітряну погоду в Києві у понеділок, 18 травня. У столиці оголосили жовтий рівень небезпеки.

За даними синоптиків, завтра у Києві очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

Крім того, у фахівці КМДА закликали мешканців столиці дотримуватися рекомендацій під час сильного вітру, щоб не наражати своє життя та здоров'я на небезпеку.