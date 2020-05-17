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В Европарламенте заявили о масштабной утечке данных

Новости » В мире     17.05.2020 - 07:09
В Европарламенте заявили о масштабной утечке данных
Иллюстративное фото (csamir.com)

В открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли

Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ. "Масштабная утечка данных" затронула также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

Об этом заявил вице-президент ЕП по политике в области IT Марсель Колайя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, в открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico пишет, что речь идет о крупнейшей политической фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EНП).

Представитель EНП Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими.

По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EНП, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца ", - заявил он.

Как пишет издание, первыми утечку обнаружили в индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Ее основатель Яш Кадакия сказал, что обнаружил файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами.

По его словам, файлы содержали информацию о тысячах людей и их связях с политическими партиями и учреждениями, в том числе с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex и других.

Напомним, в начале недели стало известно, что в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов слил базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

По данным фактам расследование начали в Нацполиции, Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований.

В ГБР также сообщили, что к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Евросоюзутечка данныхЕвропарламент
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