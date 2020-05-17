ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Миллиардер Блумберг выделит 250 млн долларов на поддержку Байдена на выборах президента США

Новости » В мире     17.05.2020 - 06:37
Миллиардер Блумберг выделит 250 млн долларов на поддержку Байдена на выборах президента США
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Блумберг официально поддержал кандидатуру Байдена в марте

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг планирует выделить 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры экс-вице-президента Джо Байдена на предстоящих в США президентских выборах. Представители Байдена отказались подтверждать эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время представители Байдена напомнили о том, что Блумберг официально поддержал экс-вице-президента США в марте - после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

В апреле Джо Байден и Дональд Трамп собрали около 60 миллионов долларов каждый, однако в целом республиканцы и Трамп имеют значительное денежное преимущество.

Отметим, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Напомним, Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена.

Ранее бывший президент США Барак Обама также поддержал Байдена на предстоящих выборах нового президента.

Недавно Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, заявил, что многие республиканцы усомнились в Трампе. По словам Байдена, "много республиканцев в Сенате находятся под огромным давлением".

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь