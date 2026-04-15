Завуч краматорської школи шпигувала для ФСБ і наводила ракети на місто

СБУ затримала заступницю директора школи у Краматорську, яка збирала дані про позиції українських військ і передавала їх російській розвідці для наведення ракетно-дронових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Як вербували

До уваги ФСБ підозрювана потрапила ще на початку повномасштабного вторгнення - тоді вона їздила до Білорусі.

Улітку 2024 року спецслужба "активувала" її і поставила конкретне завдання: відстежувати позиції Сил оборони у прифронтовому Краматорську.

Що вона робила

Завуч обходила місто і фіксувала місця зосередження особового складу та техніки українських військ. Паралельно - намагалась отримати розвідані через знайомих, вплітаючи запитання у буденні розмови.

Зібрані дані вона надсилала куратору в Росії через месенджер - голосовими та текстовими повідомленнями із зазначенням конкретних локацій.

Затримання і докази

Співробітники СБУ задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання. Одночасно провели заходи для захисту позицій українських військ.

Під час обшуку вилучили смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих і зв'язку з ФСБ.

Що їй загрожує

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права застави.

Максимальне покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

РФ розгорнула в Україні агентурну мережу

