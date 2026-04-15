Завуч краматорської школи шпигувала для ФСБ і наводила ракети на місто

10:45 15.04.2026 Ср
2 хв
Яке покарання очікує вчительку?
aimg Олена Чупровська
Завуч краматорської школи шпигувала для ФСБ і наводила ракети на місто Фото: у Краматорську затримали агентку ФСБ (t.me/SBUkr)

СБУ затримала заступницю директора школи у Краматорську, яка збирала дані про позиції українських військ і передавала їх російській розвідці для наведення ракетно-дронових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Читайте також: У Києві знешкодили мережу ГРУ, що планувала вбивства офіцерів ЗСУ і не тільки

Як вербували

До уваги ФСБ підозрювана потрапила ще на початку повномасштабного вторгнення - тоді вона їздила до Білорусі.

Улітку 2024 року спецслужба "активувала" її і поставила конкретне завдання: відстежувати позиції Сил оборони у прифронтовому Краматорську.

Що вона робила

Завуч обходила місто і фіксувала місця зосередження особового складу та техніки українських військ. Паралельно - намагалась отримати розвідані через знайомих, вплітаючи запитання у буденні розмови.

Зібрані дані вона надсилала куратору в Росії через месенджер - голосовими та текстовими повідомленнями із зазначенням конкретних локацій.

Затримання і докази

Співробітники СБУ задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання. Одночасно провели заходи для захисту позицій українських військ.

Під час обшуку вилучили смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих і зв'язку з ФСБ.

Що їй загрожує

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права застави.

Максимальне покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

РФ розгорнула в Україні агентурну мережу

Як повідомляло РБК-Україна, у Броварах на Київщині 13 квітня стався теракт - вибух біля приватного будинку.

Поліція встановила двох підозрюваних: 23-річного жителя Броварів та 17-річного мешканця Чернівецької області. Обидва діяли за вказівкою спецслужб Росії за обіцяну грошову винагороду.

Також ми писали, що СБУ заочно повідомила про підозру і генерал-майору армії РФ Денису Барілу.

Він командував окупацією Ягідного на Чернігівщині, де росіяни ув'язнили 369 цивільних у підвалі школи. Десятеро людей там загинули.

Ще раніше СБУ запобігла теракту в Києві: агент ФСБ із тимчасово окупованої Донеччини готував підрив одного з керівників Федерації роботодавців України біля його будинку за допомогою саморобної бомби.

Зловмисника затримали після розвідки на місці запланованого вибуху - йому загрожує довічне ув'язнення.

Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта