У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт

09:26 14.04.2026 Вт
Поліцейські вже затримали підозрюваних
Юлія Акимова, Ірина Глухова
Фото: у Броварах пролунав вибух (Getty Images)

Сьогодні зранку, 14 квітня, у місті Бровари Київської області стався вибух у приватному секторі.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За попередніми даними, вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці вже затримали підозрюваних у причетності до інциденту.

За словами джерел, подія має ознаки теракту, водночас інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Обставини вибуху встановлюються.

Інші вибухи в містах України

Нагадаємо, минулого місяця у Львові та ще кількох містах пролунали вибухи біля об'єктів поліції, які офіційно кваліфікували як теракти.

Найбільш трагічні події сталися у Львові, де вибухи у сміттєвих баках забрали життя патрульної Вікторія Шпилька, ще 25 правоохоронців отримали поранення. Зловмисники використали схему з фейковим викликом на "102", щоб влаштувати засідку.

Правоохоронці встановили виконавців: у Львові затримали жінку, яка заклала саморобний вибуховий пристрій в обмін на обіцянку закрити її кредит, а також її спільницю, яка здійснила виклик.

Подібні атаки відбулися і в інших регіонах. У Миколаєві вибух на АЗС поранив сімох патрульних, а у Дніпрі вибух стався безпосередньо у будівлі райвідділу поліції, обійшлося без постраждалих.

Київська область Теракт Вибух
Запорізька АЕС залишилась без електропостачання, - МАГАТЕ
