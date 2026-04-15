ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Завуч краматорской школы шпионила для ФСБ и наводила ракеты на город

10:45 15.04.2026 Ср
2 мин
Какое наказание ожидает учительницу?
aimg Елена Чупровская
Завуч краматорской школы шпионила для ФСБ и наводила ракеты на город

СБУ задержала заместителя директора школы в Краматорске, которая собирала данные о позициях украинских войск и передавала их российской разведке для наведения ракетно-дронных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как вербовали

Во внимание ФСБ подозреваемая попала еще в начале полномасштабного вторжения - тогда она ездила в Беларусь.

Летом 2024 года спецслужба "активировала" ее и поставила конкретную задачу: отслеживать позиции Сил обороны в прифронтовом Краматорске.

Что она делала

Завуч обходила город и фиксировала места сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Параллельно - пыталась получить разведданные через знакомых, вплетая вопросы в будничные разговоры.

Собранные данные она отправляла куратору в России через мессенджер - голосовыми и текстовыми сообщениями с указанием конкретных локаций.

Задержание и доказательства

Сотрудники СБУ задокументировали ее деятельность и задержали по месту жительства. Одновременно провели мероприятия для защиты позиций украинских войск.

Во время обыска изъяли смартфон, который она использовала для сбора разведданных и связи с ФСБ.

Что ей грозит

Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Она находится под стражей без права залога.

Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

РФ развернула в Украине агентурную сеть

Как сообщало РБК-Украина, в Броварах Киевской области 13 апреля произошел теракт - взрыв возле частного дома.

Полиция установила двух подозреваемых: 23-летнего жителя Броваров и 17-летнего жителя Черновицкой области. Оба действовали по указанию спецслужб России за обещанное денежное вознаграждение.

Также мы писали, что СБУ заочно сообщила о подозрении и генерал-майору армии РФ Денису Барило.

Он командовал оккупацией Ягодного на Черниговщине, где россияне посадили 369 гражданских в подвале школы. Десять человек там погибли.

Еще раньше СБУ предотвратила теракт в Киеве: агент ФСБ с временно оккупированной Донетчины готовил подрыв одного из руководителей Федерации работодателей Украины возле его дома с помощью самодельной бомбы.

Злоумышленника задержали после разведки на месте запланированного взрыва - ему грозит пожизненное заключение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Российская Федерация Краматорск Оккупанты
Новости
Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
Аналитика
