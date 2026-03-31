У Києві знешкодили мережу ГРУ, що планувала вбивства офіцерів ЗСУ і не тільки

Контррозвідники викрили у столиці розгалужену шпигунську мережу російської воєнної розвідки. Її учасники готували цільові вбивства командирів Сил оборони та відомих громадських діячів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Затримання відбулося безпосередньо перед виконанням чергового злочину.

Хто входив до групи

Мережею керував кадровий офіцер ГРУ Росії - він визначав цілі, розподіляв ролі між учасниками і контролював підготовку.

До групи залучили чотирьох виконавців:

керівник охоронної компанії;

чинний правоохоронець;

колишній засуджений;

жінка, відповідальна за транспорт.

Як діяла мережа

Кожен учасник виконував окрему роль: один безпосередньо мав здійснювати вбивства, інші забезпечували логістику, транспортування і прикриття.

Ще один член групи отримував дані з закритих баз і передавав їх представникам Росії.

Щоб безперешкодно залишати місце злочину, використовували автомобілі з проблисковими маячками - під виглядом охоронних структур.

Зброю і боєприпаси брали зі схронів у Київській та Черкаській областях. Також планували вбивства із застосуванням вибухівки, яку мали закладати під автомобілі.

Групу затримали напередодні запланованого вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві.

Під час обшуків вилучили:

зброю та боєприпаси;

мобільні телефони;

сім-картки тощо.

Організаторам, які перебувають на території Росії, додатково інкримінують замах на диверсію.