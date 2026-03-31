У Києві знешкодили мережу ГРУ, що планувала вбивства офіцерів ЗСУ і не тільки
Контррозвідники викрили у столиці розгалужену шпигунську мережу російської воєнної розвідки. Її учасники готували цільові вбивства командирів Сил оборони та відомих громадських діячів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Затримання відбулося безпосередньо перед виконанням чергового злочину.
Хто входив до групи
Мережею керував кадровий офіцер ГРУ Росії - він визначав цілі, розподіляв ролі між учасниками і контролював підготовку.
До групи залучили чотирьох виконавців:
- керівник охоронної компанії;
- чинний правоохоронець;
- колишній засуджений;
- жінка, відповідальна за транспорт.
Як діяла мережа
Кожен учасник виконував окрему роль: один безпосередньо мав здійснювати вбивства, інші забезпечували логістику, транспортування і прикриття.
Ще один член групи отримував дані з закритих баз і передавав їх представникам Росії.
Щоб безперешкодно залишати місце злочину, використовували автомобілі з проблисковими маячками - під виглядом охоронних структур.
Зброю і боєприпаси брали зі схронів у Київській та Черкаській областях. Також планували вбивства із застосуванням вибухівки, яку мали закладати під автомобілі.
Групу затримали напередодні запланованого вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві.
Під час обшуків вилучили:
- зброю та боєприпаси;
- мобільні телефони;
- сім-картки тощо.
Організаторам, які перебувають на території Росії, додатково інкримінують замах на диверсію.
Нещодавно СБУ затримала завербованого безробітного, який під час комендантської години забирав зі схованки саморобну бомбу з пластидом вагою 300 грамів.
Чоловік планував закласти її біля трансформаторів опорної електропідстанції, яка живить більшість стратегічних та соціальних об'єктів Кропивницького.
Також раніше було викрито жителя Закарпатської області, якого росіяни залучили через соцмережі з обіцянкою легкого заробітку.
Чоловік мав реєструвати термінали Starlink на підставних осіб - зокрема планував залучити вагітну дружину і літнього родича.