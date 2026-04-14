Теракт у Броварах: поліція розкрила деталі та показала затриманих (фото)
Правоохоронці затримали двох молодиків після скоєння теракту у Броварах Київської області. Підозрювані діяли за вказівкою спецслужб РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Як зазначили у поліції, 13 квітня о 22:08 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух поблизу приватного будинку. Внаслідок вибухової хвилі було поранено чоловіка.
На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, медики, вибухотехніки поліції Київщини, а також працівники СБУ.
"Поліцейські діяли відповідно до алгоритму дій по терористичним загрозам: огородили територію та попередили мешканців про можливість здійснення повторного вибуху", - йдеться у повідомленні.
Потерпілому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
У ході розслідування встановлено, що до злочину причетні двоє молодиків - 23-річний житель Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області. Обох фігурантів затримано.
За даними слідства, зловмисники діяли за вказівкою російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди. Один із них заклав вибуховий пристрій, інший встановив мобільний телефон для дистанційного спостереження.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили телефони, SIM-картки, компоненти вибухівки та електросірники.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).
Інші теракти в Україні
Нагадаємо, раніше у Бучі Київської області стався подвійний вибух, унаслідок якого були поранені двоє поліцейських.
Вже за дві години після теракту поліція та СБУ затримали підозрюваного.
Як стало відомо, 21-річний житель Бучі Богдан Тимченко отримав від росіян інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном.
За скоєне спецслужби РФ обіцяли фігуранту 25 тисяч гривень за кожен вибух.
Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Чоловіку загрожує довічне увʼязнення.
У поліції зазначили, що сценарій цього нападу схожий на теракт у Львові, де загинули двоє правоохоронців, а ще 25 отримали поранення.