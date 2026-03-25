ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Завтра зі світлом? Чи очікувати графіки відключень 26 березня

20:30 25.03.2026 Ср
2 хв
Яка ситуація зі світлом очікується 26 березня?
aimg Іван Носальський
Завтра зі світлом? Чи очікувати графіки відключень 26 березня Ілюстративне фото: в Україні 26 березня відключати світло не планують (Getty Images)

В Україні завтра, 26 березня, обмежувати електропостачання за графіками поки що не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження споживання не планується", - йдеться в повідомленні компанії.

В "Укренерго" звернулися до українців із проханням використовувати потужні електроприлади в період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 15:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням в Україні останніми тижнями стабілізувалася на тлі потепління і зниження навантаження на енергосистему. З приходом весни українці стали рідше використовувати обігрівачі та інші енергоємні прилади, що дало змогу зменшити споживання електроенергії в пікові години.

Крім того, порівняно із зимовим періодом фіксується зниження інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру. Це також сприяє більш стійкій роботі енергосистеми і дає змогу енергетикам поступово відновлювати пошкоджені об'єкти та нарощувати генерацію.

Водночас в енергосистемі зберігається необхідність раціонального споживання, особливо у вечірні години.

Сьогодні, 25 березня, в Україні також не запроваджували графіки погодинних відключень світла. Винятком є Чернігівська область, де через російський удар по енергооб'єкту 150 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

Це доводить, що енергооб'єкти все також залишаються ціллю російських атак. Зокрема, вчора, 24 березня, росіяни атакували енергооб'єкт у Тернопільській області. Частина жителів залишилася без світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Аналітика
