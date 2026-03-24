Денна атака росіян залишила без світла частину Тернопільської області

21:06 24.03.2026 Вт
Росіяни продовжують завдавати ударів по енергооб'єктах в Україні
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: на Тернопільщині почалися проблеми зі світлом після удару РФ (Getty Images)

Російські окупанти вдарили дронами по енергетичному об'єкту в Тернопільській області. Внаслідок атаки в деяких жителів регіону зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха в Telegram.

Читайте також: Вінниця була під масованою атакою дронів: є загиблий і багато поранених

Пастух розповів, що під час масованого удару росіян по Тернопільській області українські захисники збили частину ворожих дронів.

"Однак є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежу ліквідовано", - додав він.

Очільник ОВА звернув увагу, що постраждалих і загиблих серед жителів області немає.

Також, за його словами, в області фіксують перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над тим, щоб відновити світло якнайшвидше й одразу приступити до ремонтних робіт на пошкодженому через атаку об'єкті.

Захід України під атакою

Нагадаємо, в ніч на 24 березня російські окупанти завдали по Україні масованого удару із застосуванням сотень ударних безпілотників і десятків ракет.

Але атака не припинилася вночі. Зранку ворог здійснив нові пуски "Шахедів".

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, з 9 ранку в повітряному просторі України зафіксували понад 550 ударних безпілотників ворога.

Частину дронів росіяни спрямували на обласні центри на заході України. Зокрема, у Львові безпілотники "прилетіли" по житлових будинках, а також об'єкту спадщини ЮНЕСКО.

При цьому в Івано-Франківську внаслідок удару по центральній частині міста було пошкоджено одразу два пологові будинки. Також там загинули дві людини.

Більш детально про російську денну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ під атакою дронів: що відомо про наслідки
