Завтра со светом? Ожидать ли графики отключений 26 марта
В Украине завтра, 26 марта, ограничивать электроснабжение по графикам пока не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, в четверг, применение мер ограничения потребления не планируется", - сказано в сообщении компании.
В "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой использовать мощные электроприборы в период самой продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 15:00.
Отключения света в Украине
Напомним, ситуация с электроснабжением в Украине в последние недели стабилизировалась на фоне потепления и снижения нагрузки на энергосистему. С приходом весны украинцы стали реже использовать обогреватели и другие энергоемкие приборы, что позволило уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы.
Кроме того, по сравнению с зимним периодом фиксируется снижение интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру. Это также способствует более устойчивой работе энергосистемы и позволяет энергетикам постепенно восстанавливать поврежденные объекты и наращивать генерацию.
В то же время в энергосистеме сохраняется необходимость рационального потребления, особенно в вечерние часы.
Сегодня, 25 марта, в Украине также не вводили графики почасовых отключений света. Исключением является Черниговская область, где из-за российского удара по энергообъекту 150 тысяч потребителей остались без электроснабжения.
Это доказывает, что энергообъекты все также остаются целью российских атак. В частности, вчера, 24 марта, россияне атаковали энергообъект в Тернопольской области. Часть жителей осталась без света.