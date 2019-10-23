Завтра воздух в Украине прогреется +26

Погода в Украине завтра, 24 октября, ожидается теплой и без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Отмечается, что ночью и утром ожидаются туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Кроме того, ночью температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до10 градусов, в Карпатах - 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, а в Закарпатской области и на Прикарпатье ожидается повышение температуры до 26 градусов тепла.

Ранее синоптики предупреждали, что ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что густой туман в Киеве вызвала температурная инверсия. Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться.

Напомним, что ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится ориентировочно на следующей неделе.