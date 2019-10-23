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Завтра в Украине ожидаются туманы, температура до +24

Новости » Общество    23.10.2019 - 10:32
Завтра в Украине ожидаются туманы, температура до +24
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Похолодание начнется с понедельника

Погода в Украине в четверг, 23 октября, будет с туманами, в некоторых регионах температура поднимется до +24 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, туманы будут держаться еще дольше в течение дня

"Они постепенно возросли, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, понемногу погружают нас в позднюю осень. Температура воздуха составит +15+20 градусов, на западе до +24 градусов. Осадки все еще маловероятны", - сообщила Диденко.

По данным синоптика, в Киеве 24 октября без осадков, ожидается туман, температура воздуха от +16 до +19 градусов.

Также Диденкко сообщила, что похолодание в Украине начнется с понедельника, с 28 октября.

Завтра в Украине ожидаются туманы, температура до +24Фото: данные относительно погоды в Европе (https://www.facebook.com/tala.didenko)

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине удерживается теплая погода, температура воздуха достигнет +18+21.

Ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине с конца октября существенно ухудшится, ожидается похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Кроме этого, сообщалось, что синоптики прогнозируют теплую зиму в Украине. Средняя температура зимой 2019-2020 годов в Украине ожидается в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях Синоптики прогнозируют теплую зиму в Украине
Новости Украины Гидрометцентр
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