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Завтра Украину накроет туман

Новости » Общество    23.10.2019 - 14:02
Завтра Украину накроет туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ночью и утром в Украине туман

Погода в Украине 24 октября ухудшится, ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Синоптики отмечают, что завтра ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

По Киеву 24 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности). По Киевской области 24 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

Напомним, аэропорт "Киев" имени Сикорского из-за сильного тумана и низкой видимости отменил несколько рейсов, которые должны были вылететь в среду, 23 октября. Были отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia).

Кроме того, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-за сильного тумана и низкой видимости не смогли приземлиться два самолета из Вильнюса и Варшавы.

Синоптик Наталка Диденко дала прогноз, что погода в Украине в четверг, 24 октября, будет с туманами, в некоторых регионах температура поднимется до +24 тепла. Туманы будут держаться еще дольше в течение дня.

В аэропорту "Киев" из-за тумана отменили несколько рейсов Во Львове из-за тумана не смогли приземлиться самолеты
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