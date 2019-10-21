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Загрязнение воздуха в Киеве: в КГГА назвали сроки улучшения ситуации

Новости » Общество    21.10.2019 - 16:39
Загрязнение воздуха в Киеве: в КГГА назвали сроки улучшения ситуации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ситуация с загрязнением улучшится через неделю

Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится ориентировочно через неделю. Об этом на брифинге заявил замначальника управления - начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Савченко отметил, что по данным обсерватории Срезневского, на улучшение ситуации с загрязнением в Киеве нужно около недели.

"Чтобы температура снизилась и выровнялась между тем, что ночью и днем. И далее воздушные массы должны переместиться за Киев и рассеяться", - подчеркнул он.

В то же время начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук добавил, что на завтра в Киеве тоже ожидается туман с видимостью 200-500 м.

"Поэтому с утра качество воздуха тоже будет плохим…Ситуация улучшится только при смене погодных условий", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что загрязнение воздуха в Киеве наблюдается в 7 районах.

Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство не располагает официальными данными об аномальном загрязнении воздуха в Киеве.

В КГГА назвали причину загрязнения воздуха в Киеве
Новости Украины Киеввоздухзагрязнение
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