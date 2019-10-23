Густой туман в Киеве объяснили температурной инверсией

Фото: туман над Киевом (РБК-Украина)

На образование тумана также влияет сжигание листьев

Густой туман в Киеве вызвала температурная инверсия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА)

В Управлении экологии и природных ресурсов КГГА пояснили, что длительное время в столице преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль.

"Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по данным обсерватории Срезневского, за 21 октября превышений разовых концентраций СО на одном из стационарных постов системы мониторинга не было. Однако превышение среднесуточных концентрации СО зафиксировали на Демеевской площади - 3,5 мг/куб. м (при ПДК 3 мг/куб. м.).

"Это связано с активным трафиком автомобилей на локации. Также были зафиксированы превышения среднесуточных концентраций формальдегида", - объясняют в КГГА.

Причиной густого тумана в столице, в дополнение к температурной инверсии, называют "огромные масштабы сжигание листьев в частных секторах".

Ранее сообщалось, что по Киеву 24 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности). По Киевской области 24 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

РБК-Украина писало, что ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится ориентировочно на следующей неделе.