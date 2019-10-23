Завтра повітря в Україні прогріється +26

Погода в Україні завтра, 24 жовтня, очікується теплою та без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Зазначається, що вночі та вранці очікуються тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Крім того, вночі температура повітря вночі коливатиметься від 5 до10 градусів, в Карпатах - 0-5 градусів. Вдень повітря прогріється до 15-20 градусів, а в Закарпатській області та на Прикарпатті очікується підвищення температури до 26 градусів тепла.

Раніше синоптики попереджали, що вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що густий туман в Києві спричинила температурна інверсія. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний - вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

Нагадаємо, що ситуація з забрудненням повітря в Києві покращиться орієнтовно наступного тижня.