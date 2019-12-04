Завтра в Одессе перекроют движение из-за пожара в колледже

Завтра, 5 декабря, вокруг места пожара в колледже Одессы перекроют движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 7:00. На месте происшествия будут проводить следственные действия и ликвидацию последствий пожара. На участке улицы Пушкинской и Троицкой будет перекрыто движение транспорта, а именно:

Троицкая - Пушкинская

Троицкая - Осипова.

По периметру места происшествия на перекрестках будут работать регулировщики.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара погибла 17-летняя студентка колледжа. Кроме нее пострадали как минимум 28 человек. Еще 15 человек считаются пропавшими.

РБК-Украина писало, что по факту пожара в учебном заведении полиция открыла уголовное производство.