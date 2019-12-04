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Завтра в Одесі перекриють рух через пожежу в коледжі

Новини » Суспільство     04.12.2019 - 23:34
Завтра в Одесі перекриють рух через пожежу в коледжі
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

На місці події проведуть слідчі дії

Завтра, 5 грудня, навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекриють рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Одеської області.

Зазначається, що обмеження почнуть діяти з 7:00. На місці події проводитимуть слідчі дії та ліквідацію наслідків пожежі. На ділянці вулиці Пушкінської та Троїцької буде перекрито рух транспорту, а саме:

  • Троїцька - Пушкінська
  • Троїцька - Осипова.

Завтра в Одесі перекриють рух через пожежу в коледжіПо периметру місця події на перехрестях будуть працювати регулювальники.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався 4 грудня близько 10 ранку. Пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхового будинку. За попередньою версією, причиною пожежі могла стати несправна проводка, яка не змінювалася з 1966 року.

В результаті пожежі загинула 17-річна студентка коледжу. Крім неї постраждали як мінімум 28 людей. Ще 15 людей вважаються зниклими.

РБК-Україна писало, що за фактом пожежі в навчальному закладі поліція відкрила кримінальне провадження.

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