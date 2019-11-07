Завтра в Киеве температура опустится до +7

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью ожидается дождь

Погода в Киеве в пятницу, 8 ноября, будет дождливой ночью, температура опустится до +7 градусов. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ночью в столице пройдут дожди, а минимально столбики термометров покажут +7 градусов.

"В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем будет сухо. Температура воздуха минимально составит +7+9 градусов, максимально +11 +13 градусов", - сообщила Диденко.

Синоптик также прогнозирует, что на выходные в Украину идет очередное потепление.

"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, ничего у вас не получится - на выходных к нам снова придет потепление", - написала она.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах до 1,5 метра из-за дождей. Повышение уровня воды ожидается в реках на западе Украины.

Ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, что до конца недели в Украине будут преобладать дожди. Температура воздуха местами поднимется до +21 тепла.

Диденко также сообщала, что 7 ноября в Украину придет холодный атмосферный фронт с запада. Похолодает на западе и севере страны, а в остальной части Украины ожидается температура в пределах +15+22 тепла.