Завтра у Києві температура опуститься до +7

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уночі очікується дощ

Погода у Києві в п'ятницю, 8 листопада, буде дощовою вночі температура опуститься до +7 градусів. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, вночі в столиці пройдуть дощі, а мінімально стовпчики термометрів покажуть +7 градусів.

"У Києві 8 листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11 +13 градусів", - повідомила Діденко.

Синоптик також прогнозує, що у вихідні в Україну йде чергове потепління.

"Якщо ви приготувалися до подальшого і цілком природного зниження температури повітря, нічого у вас не вийде - вихідними до нас знову прийде потепління", - написала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,5 метра через дощі. Підвищення рівня води очікується в річках на заході України.

Раніше в Українському гідрометцентрі повідомили, що до кінця тижня в Україні переважатимуть дощі. Температура повітря місцями підніметься до +21 тепла.

Діденко також повідомляла, що 7 листопада в Україну прийде холодний атмосферний фронт з заходу. Похолодає на заході і півночі країни, а в іншій частині України очікується температура в межах +15+22 тепла.