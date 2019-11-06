В Украине до конца недели будут преобладать дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Без осадков будет только 9 ноября

Погода в Украине в период с 7 по 10 ноября будет преимущественно дождливой, температура воздуха местами поднимется до +21. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

7 ноября

По прогнозу украинских синоптиков, в четверг в западных, северных, центральных и некоторых восточных областях будет дождливая погода. Температура воздуха в этих областях будет колебаться от +10 до +17. На остальной территории будет сухо, днем термометры покажут от +17 до +20. Ночью в западных, центральных и северных областях от +4 до +8, в остальных областях от +10 до +14.

8 ноября

В пятницу осадков стоит ожидать в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории сухо, местами будет облачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +9 на западе до +17 на востоке. В южных областях днем до +21. Ночью термометры покажут от +5 до +7, на юге до +13.

9 ноября

Выходные начнутся с сухой и теплой погоды на всей территории Украины. Днем столбики термометров будут в пределах +13...+18 градусов На юге днем температура поднимется до +21. Ночью температура снизится до +5...+7 градусов, лишь в южных областях ночью до +10...+13.

10 ноября

В воскресенье дожди вернутся в западные области. На остальной территории осадков не прогнозируется. Днем температура на западе будет в пределах +9...+14 градусов. В центральных, северных и восточных областях днем до +14...+16 градусов. На юге днем от +17 до +19. Ночью термометры покажут от +5 до +9.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что завтра, 7 ноября, в Украину придет холодный атмосферный фронт. В четверг в западных и северных областях возможны дожди. Днем в этих областях температура будет колебаться от +9 до +14, на остальной территории воздух прогреется до +22.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили об осложнении погодных условий в среду, 6 ноября. Из-за ухудшения погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.