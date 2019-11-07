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Завтра в Украине похолодает

Новости » Общество     07.11.2019 - 11:45
Завтра в Украине похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Однако к выходным ожидается потепление

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, будет прохладной из-за западного атмосферного фронта, температура днем в некоторых регионах опустится до +9. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, особенно похолодает завтра на севере и западе страны - температура воздуха снизится до +9+14 градусов днем.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается теплая погода от +14 до +20 градусов тепла.

Дожди, по данным Диденко, пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а завтра днем осадки вероятны лишь в западной части страны. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер будет идти с востока, северо-востока, слабый или умеренный.

Кроме того, Диденко заявила, что на выходные в Украину идет очередное потепление.

"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, ничего у вас не получится - на выходных к нам снова придет потепление", - написала она.

Напомним, ранее синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах до 1,5 метра из-за дождей. Повышение уровня воды ожидается в реках на западе Украины.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что до конца недели в Украине будут преобладать дожди. Температура воздуха местами поднимется до +21 тепла.

Завтра в Украине ожидается дождь В Украине до конца недели будут преобладать дожди
Новости Украины Гидрометцентр
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