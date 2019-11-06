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Завтра в Украине ожидается похолодание и дожди

Новости » Общество     06.11.2019 - 11:16
Завтра в Украине ожидается похолодание и дожди
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве температура воздуха составит +10

В Украину в четверг, 7 ноября, придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди на Запад и Север. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Сообщается, что дожди будут периодическими, от небольших до умеренных. Температура воздуха в этих областях снизится - в северной и западной части в течение дня ожидается +9 +14 градусов.

"Однако на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей еще побудет апрельское чудо: сухо и + 15 + 22 градуса. Ветер наконец успокоится, направление - с северо-востока и востока", - сообщила синоптик.

В Киеве 7 ноября завтра похолодает. В течение дня максимальная температура воздуха будет около 10 градусов.

Также, по словам Диденко, 9-10 ноября в Украине снова потеплеет.

Завтра в Украине ожидается похолодание и дожди

Напомним, в среду, 6 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности, возможны порывы ветра до 20 м/сек.

В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен первый уровень опасности.

Также РБК-Украина сообщало, что в Гидрометцентре предупреждали, что 6 ноября в Украине ожидаются осадки. Так, сильные грозовые дожди пройдут в Закарпатской области и на Прикарпатье, также небольшой дождь возможен в северных и Винницкой областях.

В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине Украину сегодня накроют дожди
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