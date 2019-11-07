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Синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах до 1,5 метра

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 09:29
Синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах до 1,5 метра
Иллюстративное фото (tv.ua)

Повышение уровня воды в реках будет наблюдаться на западе Украины

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках на западе Украины до 1,5 метра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в связи с ожидаемыми значительными дождями ожидается подъем уровней воды:

  • 6 ноября на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м;
  • 7 ноября на реках Сян и Днестр (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,3-1,3 м;
  • 7 ноября на реке Прут (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.

Отмечается, что повышение уровня воды в реках будет проходить в пределах русел, что не предполагает негативных последствий.

Напомним, 7 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. В западных, северных, центральных и некоторых восточных областях ожидаются осадки. На остальной территории будет сухая и малооблачная погода.

В Укргидрометцентре сообщили, что до конца недели в Украине будут преобладать дожди. Температура воздуха местами поднимется до +21 тепла.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что 7 ноября в Украину придет холодный атмосферный фронт.

Также РБК-Украина писало, что из-за ухудшения погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

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